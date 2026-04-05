Cumplen solo 67 cabañas en Arteaga requisitos para su operación

La autoridad municipal destacó que el objetivo es garantizar que los visitantes cuenten con espacios seguros durante su estancia

El crecimiento de la oferta de hospedaje en la sierra de Arteaga ha superado los procesos de regulación, al registrarse que solo 67 cabañas cumplen actualmente con todos los requisitos para operar de manera formal.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores señaló que, aunque existe un número considerable de propiedades en funcionamiento, una parte importante aún se encuentra en proceso de regularización o presenta pendientes administrativos.

Entre los requisitos que deben cumplir se encuentran la licencia de uso de suelo, pago de predial, documentación legal, así como la integración de carpetas de Protección Civil que garanticen condiciones seguras, incluyendo salidas de emergencia, extintores y revisiones eléctricas.

Indicó que alrededor de un 15 por ciento del total de las cabañas cumple con estos lineamientos, por lo que el municipio mantiene un proceso de orientación para que los propietarios puedan regularizarse.

Además, se ha promovido la capacitación de propietarios y la creación de brigadas en complejos turísticos, con el fin de contar con primeros respondientes en caso de emergencias como incendios.

La autoridad municipal destacó que el objetivo es garantizar que los visitantes cuenten con espacios seguros durante su estancia, en una temporada donde la ocupación tiende a incrementarse significativamente.