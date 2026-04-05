Cumplen osos del Museo del Desierto 15 años de su rescate

Los osos 'Capi' y 'Camila' fueron rescatados tras los incendios forestales de 2011, y hoy forman parte de un programa de rehabilitación y cuidado

Entre pastel, piñatas y actividades para visitantes, los osos del Museo del Desierto celebrarán este viernes sus quince años de haber sido rescatados de un incendio forestal en la Sierra de Zapaliname, un aniversario que va más allá de lo simbólico, luego de que durante este tiempo se ha fortalecido la conservación del oso negro en Coahuila.

El director de Vida Silvestre del recinto, Fernando Toledo, explicó que la celebración coincide con la llegada de los ejemplares “Capi” y “Camila”, rescatados tras los incendios forestales de 2011, y que hoy forman parte de un programa de rehabilitación y cuidado.

Durante este periodo, el museo ha trabajado con más de 50 osos negros, de los cuales la mayoría han sido rehabilitados y reinsertados en su hábitat natural, mientras que actualmente ocho ejemplares permanecen bajo resguardo.

Toledo destacó que el objetivo principal es mantener el menor número posible de animales en cautiverio, ya que su lugar es la vida silvestre, aunque reconoció que algunos casos requieren atención especializada por lesiones o condiciones que impiden su liberación inmediata.

Entre los casos más relevantes, mencionó ejemplares que han sido sometidos a cirugías complejas por fracturas y posteriormente reintegrados a su entorno natural, lo que representa uno de los logros del programa.

Además, el museo prepara la implementación de tecnología de monitoreo mediante collares satelitales, que permitirán seguir el comportamiento de los osos liberados durante al menos un año, con datos en tiempo real sobre ubicación, temperatura y actividad.

El especialista advirtió que la presencia de osos en zonas urbanas depende en gran medida de factores ambientales, como la disponibilidad de alimento en la sierra o la acumulación de basura en las ciudades, lo que puede atraer a los animales hacia áreas habitadas.

Señaló que en años secos es más probable que los osos desciendan hacia zonas urbanas en busca de alimento, mientras que condiciones favorables en su hábitat natural reducen estos avistamientos.

Actualmente, ejemplares como “Capi” y “Camila” superan los 150 kilogramos de peso y, bajo cuidado profesional, pueden alcanzar una expectativa de vida de hasta 30 años, superior a la que tendrían en vida silvestre.

La celebración por el aniversario se llevará a cabo este viernes al mediodía en el área de osos del museo, con actividades abiertas al público y transmisión en redes sociales.

Más allá del festejo, el evento busca visibilizar el trabajo de conservación de la especie en el estado y generar conciencia sobre la importancia de proteger su hábitat natural.