Cumplen con votar; ahora esperan resultados de ganadores

Muchos electores señalaron que hicieron un espacio en sus actividades dominicales para acudir a las urnas y cumplir con su responsabilidad cívica

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Desde las primeras horas de este domingo, ciudadanos de distintas regiones de Coahuila acudieron a las casillas para participar en la elección de las 25 diputaciones que integrarán el Congreso del Estado.

Incluso antes de la apertura oficial de los centros de votación, programada para las 8:00 de la mañana, ya se observaban filas de personas dispuestas a ejercer su derecho al voto en una jornada que transcurrió de manera ordenada.

Muchos electores señalaron que hicieron un espacio en sus actividades dominicales para acudir a las urnas y cumplir con su responsabilidad cívica.

Coinciden en resaltar importancia de participación en elecciones

Tras emitir su sufragio, varios coincidieron en la importancia de participar en la toma de decisiones que definirán la integración del Poder Legislativo estatal para los próximos años.

Los ciudadanos manifestaron que ahora corresponde a quienes resulten ganadores responder a la confianza depositada en las urnas.

Indicaron que esperan que las promesas realizadas durante las campañas se traduzcan en resultados concretos desde el Congreso de Coahuila, con iniciativas y acciones que atiendan las principales necesidades de la población.