Cumplen con estudiantes con nuevo parabús en Conalep Saltillo l

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó un nuevo parabús construido sobre la Calzada Madero, a la altura del Conalep Saltillo I, con lo que dio cumplimiento a un compromiso adquirido con la comunidad estudiantil de este plantel y con habitantes del sector norponiente de la ciudad.

La obra beneficiará a cientos de estudiantes, así como a vecinas y vecinos de la zona, al ofrecer un espacio más seguro para el ascenso y descenso del transporte público.

La seguridad y el desarrollo de la comunidad estudiantil son importantes, dieron a conocer durante el desarrollo del evento así como mantener cercanía con la ciudadanía y cumplir los compromisos adquiridos, como ocurrió con la construcción de este parabús que beneficia directamente a estudiantes, docentes y personal del Conalep.

El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, informó que en la obra se invirtieron más de 900 mil pesos e incluye escalinata, rampa y dos módulos de parabús.