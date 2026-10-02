Cumple Aquí Vamos Gratis un año con ahorro de $95 mdp en Saltillo

El programa de transporte gratuito alcanzó siete millones de pasajes en su primer año y opera con 35 unidades para facilitar los traslados

A un año de haber comenzado operaciones, el programa Aquí Vamos Gratis alcanzó los siete millones de pasajes realizados por usuarios del transporte público de Saltillo, cifra que representa un ahorro superior a los 95 millones de pesos para las familias, de acuerdo con datos del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible. El alcalde Javier Díaz González destacó que el esquema busca facilitar los traslados y reducir el impacto del gasto en transporte.

El servicio opera con 35 unidades nuevas, climatizadas, con internet, accesibilidad mediante rampas y espacios destinados a personas con discapacidad, además de personal capacitado. Las rutas troncales conectan distintos puntos de la ciudad y, de acuerdo con el municipio, marzo y septiembre registraron la mayor demanda durante el primer año; el pasado 25 de febrero se alcanzó el máximo diario con 29,181 traslados.

El programa también ha generado beneficios para trabajadores, estudiantes y empresas que anteriormente destinaban recursos al transporte de personal o a traslados cotidianos.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas resaltó que el esquema representa un apoyo para la economía de los usuarios, mientras que autoridades municipales señalaron que la gratuidad del servicio ha permitido a numerosas familias destinar parte de ese dinero a otras necesidades y mejorar sus opciones de movilidad dentro de Saltillo.