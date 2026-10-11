Cumple 60 años el Plan DN-III-E de apoyo a damnificados en México

Durante la conmemoración se destacó que, a 60 años de su creación, el Plan DN-III-E mantiene como objetivo proteger la vida y el patrimonio de las familias

A seis décadas de su primera aplicación, el Plan DN-III-E del Ejército Mexicano continúa como uno de los principales mecanismos de respuesta ante desastres naturales y emergencias que ponen en riesgo a la población, mediante operaciones de rescate, evacuación y apoyo a familias damnificadas.

Con motivo de su 60 aniversario, autoridades civiles y militares realizaron una ceremonia de izamiento de bandera en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, en Saltillo, donde destacaron la importancia de mantener la coordinación entre las Fuerzas Armadas y las instituciones de protección civil.

El Plan DN-III-E contempla prevención, auxilio y recuperación

El Plan DN-III-E fue implementado por primera vez en octubre de 1966 y establece procedimientos para movilizar personal militar, vehículos, equipo y recursos especializados cuando se presentan fenómenos naturales o situaciones de emergencia que superan la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas.

Su aplicación contempla tres etapas: prevención, auxilio y recuperación. Estas incluyen la identificación de riesgos, evacuación de habitantes, búsqueda y rescate de personas, distribución de alimentos y agua potable, así como labores de limpieza y rehabilitación de zonas afectadas.

En Coahuila, este esquema de atención forma parte de los mecanismos de coordinación disponibles ante contingencias como inundaciones, incendios forestales y otros fenómenos que requieren la intervención conjunta de autoridades municipales, estatales y federales.

Autoridades civiles y militares conmemoran el aniversario en Saltillo

La ceremonia fue encabezada por el comandante de la Sexta Zona Militar, general Jorge González Gálvez, acompañado por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

También participaron mandos de la Fuerza Aérea Mexicana, representantes del Ayuntamiento de Saltillo, autoridades estatales de seguridad pública e integrantes de los poderes Judicial y Legislativo.

Durante la conmemoración se destacó que, a 60 años de su creación, el Plan DN-III-E mantiene como objetivo proteger la vida y el patrimonio de las familias mediante la intervención organizada del personal militar y su coordinación con las autoridades civiles.