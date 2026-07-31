Cumple 26 años formando perros de compañía y deportivos

El saltillense Jesús Alberto González se dedica al adiestramiento canino, una actividad que hoy combina con la preparación de perros de compañía y de ejemplares

Lo que comenzó como la afición de un niño por convivir con perros terminó convirtiéndose en la profesión de toda una vida.

Desde hace 26 años, el saltillense Jesús Alberto González se dedica al adiestramiento canino, una actividad que hoy combina con la preparación de perros de compañía y de ejemplares especializados en disciplinas deportivas de cobro y muestra.

Su formación inició a principios de la década del 2000, cuando decidió profesionalizarse y aprender técnicas de entrenamiento bajo una metodología formal.

Desde entonces ha complementado su preparación con cursos impartidos por especialistas en México y Estados Unidos, y actualmente cursa una maestría en Etología en la Universidad de Salamanca, España.

Aunque reconoce que la mayoría de las personas lo buscan para educar perros de familia, su mayor especialidad se encuentra en las disciplinas deportivas de cobro y muestra, donde se preparan perros para localizar, señalar y recuperar piezas de manera controlada, pruebas que ponen a prueba el olfato, la obediencia y las habilidades naturales de razas como el Labrador Retriever, Pointer Alemán, Setter y Pointer Inglés.

“Empecé aprendiendo a entrenar perros de compañía, pero con el tiempo me fui especializando en disciplinas deportivas porque representan un reto técnico y requieren un conocimiento más profundo del comportamiento animal”, explicó.

En el trabajo cotidiano, sin embargo, la mayor parte de su tiempo la dedica a atender familias que buscan mejorar la convivencia con sus mascotas.

Explicó que los problemas más frecuentes son perros que brincan sobre las personas, destruyen muebles, jalan durante los paseos o presentan dificultades para obedecer, conductas que, asegura, pueden corregirse mediante entrenamiento y una adecuada comunicación entre el propietario y el animal.

Para González, el adiestramiento no consiste únicamente en enseñar órdenes, sino en fortalecer el vínculo entre el perro y su familia y mejorar su bienestar.

Después de 26 años de trabajo, afirma que sigue preparándose porque el entrenamiento canino evoluciona constantemente y las técnicas actuales privilegian el aprendizaje, el bienestar animal y el refuerzo positivo sobre los métodos tradicionales.