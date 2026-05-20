'Cuidar a Coahuila debe ser la prioridad': Jorge Triana

Respecto a la elección que se celebra en Coahuila, Triana señaló que su partido debe hacer un doble esfuerzo: convencer a la gente de salir a votar por el PAN

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Al margen de la contienda electoral que se desarrolla en Coahuila, la prioridad del Partido Acción Nacional y de los partidos en general debe ser cuidar que el estado se mantenga como uno de los más seguros del país, afirmó Jorge Triana Tena, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

“Tenemos un mensaje muy claro: más allá de partidos políticos, tenemos que cuidar lo que es el estado de Coahuila. Hoy por hoy, el estado de Coahuila es uno de los estados más seguros del país.

En concreto, la ciudad de Saltillo es considerada uno de los municipios más seguros del país, donde todo se puede dar algo de tranquilidad y tenemos que cuidar esta parte, el avance que ha habido a este respecto.

Dijo que existen estados en el país que tienen la inseguridad desbordada, con la violencia a tope y lo más preocupante, con políticos que tienen vínculos claros con el crimen organizado. “No podemos permitirnos que esto entre a este estado”, recalcó Triana Tena.

Agregó que casos como el de Sinaloa deben generar una alerta en la ciudadanía que saldrá a votar el 7 de junio, para ver qué es lo que quieren para sus ciudades y para su estado. “Creo que nadie quiere un narcogobierno como lo vemos en Sinaloa, como vemos indicios sólidos de que lo hay en Baja California, en Tamaulipas, en Michoacán, en Tabasco con la Barredora, y en muchas entidades en este momento”.

Dijo que los partidos deben tener filtros para que sus candidatos sean idóneos, y que el PAN está colocando esos candados para no solo postular a personajes por su popularidad o su rentabilidad electoral, como los casos de Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer o Félix Salgado Macedonio, de un negro historial, quien busca partido para ser candidato en Guerrero.

Respecto a la elección que se celebra en Coahuila, Triana señaló que su partido debe hacer un doble esfuerzo: convencer a la gente de salir a votar y convencerla de votar por el PAN, ya que al ser una elección “huérfana”, es decir, que no va acompañada por una elección presidencial o de gobernador, normalmente la gente no acude a votar como se quisiera.