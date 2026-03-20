Cuestionan uso de datos biométricos para celulares

El criterio judicial reconoció la importancia de proteger la privacidad y los datos personales frente a posibles riesgos

La reciente discusión sobre el uso obligatorio de datos biométricos para el registro de celulares ha comenzado a generar reacciones entre diversos sectores, incluidos los notarios públicos de Saltillo, quienes consideran que la medida podría ser positiva, pero aún carece de claridad hacia la ciudadanía.

Así lo señaló el presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, Francisco Aguirre, quien indicó que, si bien la propuesta apunta a fortalecer la seguridad, es necesario explicar con mayor detalle cómo se manejará la información.

Otorgan suspensión contra la medida

El tema ha cobrado relevancia luego de que un juzgado federal concediera la primera suspensión contra esta medida, al considerar que obligar a una persona a proporcionar sus datos biométricos, integrarlos a una plataforma estatal y condicionar servicios a ello, amerita una revisión.

Protección de datos personales en discusión

A diferencia de otros casos donde no se otorgaron suspensiones, en esta ocasión el criterio judicial reconoció la importancia de proteger la privacidad y los datos personales frente a posibles riesgos.

Entre los puntos que generan mayor preocupación destaca la falta de definición sobre los mecanismos de seguridad, control, acceso y resguardo de la información biométrica.

Insisten en mayor información a la ciudadanía

En ese sentido, Aguirre reiteró que, aunque el objetivo de fortalecer la seguridad pública es válido, también lo es garantizar la protección de la vida privada, por lo que insistió en que las autoridades deben informar con claridad a la sociedad antes de implementar este tipo de disposiciones.