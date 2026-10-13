Cuestionan trabajadores del IMSS consulta salarial de octubre

Este miércoles votarán aumento del 6.8 por ciento en salario y prestaciones del IMSS, entre señalamientos por el proceso sindical.

El incremento salarial del 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) será sometido a votación este miércoles 14 de octubre, en medio de inconformidades de trabajadores del IMSS en Saltillo que cuestionan tanto la distribución del aumento como el procedimiento de consulta.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la propuesta contempla un aumento del 2.9% al salario tabular y del 3.9% en prestaciones, porcentajes que en conjunto representan un incremento superior a la inflación, según la postura oficial del organismo.

Sin embargo, Diana Rodríguez, enfermera del IMSS, consideró insuficiente el porcentaje destinado directamente al salario y señaló que los trabajadores inconformes buscan una mejora mayor en el sueldo base, en lugar de concentrar parte del incremento en prestaciones.

La trabajadora también cuestionó la organización de la consulta sindical, al señalar que las modificaciones al contrato colectivo debieron someterse a votación de la base antes de celebrarse el congreso extraordinario.

Rodríguez denunció que en distintas unidades médicas se ha presionado a los empleados para votar a favor de la propuesta, mediante advertencias de que un resultado negativo provocaría una huelga inmediata.

La enfermera rechazó esa versión y sostuvo que existen mecanismos de negociación antes de llegar a una suspensión de labores, por lo que llamó a sus compañeros a participar sin temor y ejercer su voto de manera libre y secreta.

En su comunicado del 9 de octubre, el IMSS informó que la consulta será convocada por el SNTSS mediante voto libre, personal, directo y secreto, con acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El instituto también señaló que respetará la decisión de los trabajadores, mientras que Diana Rodríguez reiteró que la principal exigencia de los inconformes es conseguir un aumento mayor al salario base, independientemente del resultado de la votación.