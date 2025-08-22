Cuestionan nula productividad de Tony Castro en el Congreso

El dirigente municipal, Eduardo Medrano, lanzó críticas contra el diputado Tony Castro, al acusarlo de 'productividad cero' en la Cámara de Diputados

El dirigente municipal del PRI en Saltillo, Eduardo Medrano, lanzó severas críticas contra el diputado federal de Morena, Tony Castro, al acusarlo públicamente de no tener ningún resultado legislativo en la Cámara de Diputados.

En un video difundido en redes sociales, Medrano señala que el legislador ha mostrado "productividad cero", pese a que percibe más de $5 mil pesos diarios como parte de su salario.

Medrano aseguró que mientras Tony Castro se dedica a grabar videos desde Saltillo cuestionando proyectos locales como el nuevo sistema de transporte público, descuida completamente sus obligaciones en San Lázaro.

"Su trabajo es legislar, no hacer campaña ni atacar obras que ni siquiera le competen directamente", reprochó el dirigente priista, quien también pidió a la ciudadanía reflexionar sobre el uso del dinero público.

Además, el líder del PRI en Saltillo recordó que Castro se volvió viral tras aparecer en un video dentro de un bar, lo que desató aún más críticas sobre su comportamiento y el presunto uso indebido de recursos que deberían destinarse a causas sociales.

Medrano concluyó haciendo un llamado a la rendición de cuentas, al considerar que “es inadmisible que un legislador federal gane esa cantidad sin entregar resultados visibles al país ni a su distrito”.