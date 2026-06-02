Cuestionan manejo de dinero de programa federal en Secundaria 66

Padres de familia denunciaron que ya habría planes para ejercer los $600,000 del programa 'La Escuela es Nuestra' sin consultar a toda la comunidad escolar

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Aún no llega el recurso del programa federal "La Escuela es Nuestra" a la Escuela Secundaria Número 66, ubicada en la colonia Satélite Norte en Saltillo, y ya existen señalamientos sobre la forma en que presuntamente se pretende utilizar el dinero.

Un padre de familia manifestó su preocupación y denunció que, según la información que circula al interior del plantel, esta misma semana podría arribar una partida cercana a los $600,000 pesos, aunque también aseguró que el director y un grupo reducido de padres ya tendrían definido en qué se invertirá dicho recurso.

De acuerdo con el reporte, varios padres de familia consultados afirmaron desconocer tanto la llegada del recurso como los posibles proyectos que se realizarían con ese presupuesto.

Consideraron que cualquier decisión relacionada con el dinero debe ser consultada de manera abierta con toda la comunidad escolar, al tratarse de recursos destinados al beneficio de la institución educativa y no de intereses particulares.

La situación ha generado inquietud debido a antecedentes registrados en otras escuelas donde programas similares han sido objeto de cuestionamientos por presuntos sobrecostos en obras y adquisiciones.

Los denunciantes señalaron que la transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para evitar suspicacias y garantizar que los recursos federales sean aplicados en las necesidades prioritarias de la Secundaria 66, una vez que estos sean entregados oficialmente.