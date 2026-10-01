Cuestionan fumigación de frutas y verduras en tienda de Saltillo

En un sondeo realizado entre consumidores, varias personas expresaron que no confían en que los productos permanezcan expuestos mientras se fumiga

Un video que circula en redes sociales ha generado inquietud entre consumidores de Saltillo, luego de mostrar labores de fumigación directamente en el área donde se encuentran frutas y verduras destinadas a la venta.

Las imágenes han provocado cuestionamientos sobre las medidas que deben tomarse para proteger los alimentos que posteriormente llegan a la canasta básica y directamente a las mesas de las familias.

En un sondeo realizado entre consumidores, varias personas expresaron que no confían en que los productos permanezcan expuestos mientras se aplican sustancias para combatir insectos, mosquitos o moscas.

Para algunos de los entrevistados, si una fruta o verdura estuvo presente durante una fumigación, existe incertidumbre sobre si puede ser adquirida y consumida con plena confianza.