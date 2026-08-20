Cuestionan curso de inducción en Jurisprudencia de UAdeC

Díaz consideró que esta situación podría representar una práctica inconstitucional y cuestionó además el cobro de una cuota extraordinaria

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El inicio del ciclo escolar no fue igual para todos en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Mientras este lunes las distintas facultades retomaron actividades académicas, en la Facultad de Jurisprudencia persisten las controversias, luego de que surgieran cuestionamientos en torno al curso de inducción impuesto a los estudiantes de nuevo ingreso.

Cuestionan curso y cuota extraordinaria

A través de redes sociales, la maestra Marisol Díaz cuestionó que los alumnos tengan que realizar un curso de inducción de un solo día como requisito para tener derecho a conocer su horario de clases.

Criticó que, lejos de representar un proceso de formación, la actividad se limite prácticamente a explicar a los nuevos estudiantes aspectos básicos de las instalaciones, como la ubicación de los baños.

Díaz consideró que esta situación podría representar una práctica inconstitucional y cuestionó además el cobro de una cuota extraordinaria adicional al pago de inscripción.

Sus señalamientos generaron polémica entre la comunidad universitaria y volvieron a colocar a la Facultad de Jurisprudencia en el centro de la discusión.

Estudiantes y docentes esperan aclaraciones

A diferencia de otras facultades de la UAdeC, que este lunes iniciaron formalmente sus actividades, en Jurisprudencia el arranque del ciclo escolar se desarrolla en medio de estas controversias.

A ello se suman, según ha trascendido, procesos de auditoría que estarían pendientes de solventar por parte de la administración que encabeza el director Alfonso Yáñez, situación que también ha generado cuestionamientos al interior de la institución.

El escenario ha provocado inconformidad y dudas entre estudiantes y docentes, quienes esperan que las autoridades universitarias aclaren tanto el esquema del curso de inducción como el cobro señalado y la situación administrativa de la Facultad, para evitar que el nuevo ciclo escolar continúe marcado por la polémica.