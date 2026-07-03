Cuestionan cambios en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler

Rosa del Tepeyac Flores denunció que decisiones recientes desvirtúan el legado cultural con el que fue concebido el Teatro Fernando Soler

La promotora cultural Rosa del Tepeyac Flores, hija del exgobernador Óscar Flores Tapia, impulsor de la construcción del Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, lanzó un llamado público para frenar las decisiones que, a su juicio, están deteriorando la vocación cultural del recinto y desvirtuando el legado con el que fue concebido.

A través de un pronunciamiento, manifestó sentirse “ofendida por el atropello” al legado cultural de su padre y aseguró que conoce la historia del teatro desde su origen, al recordar que el proyecto nació como un sueño de Óscar Flores Tapia y que incluso tuvo acceso a los planos y recorrió sus cimientos.

La también promotora cultural señaló que el Teatro Fernando Soler representa mucho más que un inmueble, al considerar que es “la catedral del arte”, por lo que debe preservarse con respeto hacia las expresiones artísticas que alberga.

Rosa del Tepeyac cuestionó la creación del Patronato del Teatro Fernando Soler y afirmó que, si bien este tipo de figuras son legales, no pueden sustituir el papel que corresponde al Estado en la protección y promoción de la cultura, al tratarse de un derecho reconocido por la Constitución.

Asimismo, criticó la falta de experiencia que, desde su perspectiva, tienen algunos de los integrantes del Patronato y advirtió que las decisiones adoptadas podrían modificar el perfil del público que durante décadas se formó para asistir a espectáculos de teatro, música, danza y conciertos.

En su posicionamiento también pidió que se prohíba el ingreso y consumo de alimentos dentro de la sala durante las presentaciones artísticas, al considerar que esta práctica representa una falta de respeto tanto para los artistas como para el público.

Ante la cercanía del Festival Internacional de Guitarra de México, destacó que este tipo de eventos requieren condiciones adecuadas para la apreciación artística, especialmente el respeto al silencio durante las interpretaciones.

Rosa del Tepeyac también solicitó a la Secretaría de Cultura de Coahuila ejercer las atribuciones que le confiere la ley para garantizar la adecuada operación del recinto, al sostener que la política cultural del estado debe estar por encima de cualquier patronato.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en la defensa del Teatro Fernando Soler y del patrimonio cultural de Saltillo, al advertir que la ciudad ya ha perdido importantes espacios dedicados a la cultura y que es momento de evitar que el principal recinto artístico del estado siga ese mismo camino.