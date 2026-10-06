Cuestiona sindicato retiro de montacargas de AHMSA

El sindicato lo calificó como una “burla”, debido a que continúa pendiente la definición sobre el futuro de la empresa y la situación de los empleados

Altos Hornos de México permitió que durante la madrugada de este lunes se extrajera maquinaria industrial de sus instalaciones para ser entregada a Montacargas Bravo, una diligencia que provocó el reclamo del secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante.

El dirigente sindical calificó la extracción como una “burla” para los trabajadores, debido a que continúa pendiente la definición sobre el futuro de la empresa y la situación de los empleados.

El equipo, propiedad de Bravo Montacargas, fue retirado por la Puerta 4 de la siderúrgica con autorización judicial y bajo resguardo de personal del Juzgado Cuarto de Distrito y elementos de la Guardia Nacional.

Leija Escalante cuestionó que se haya permitido la extracción durante la madrugada y señaló que es necesario conocer quién autorizó la diligencia y por qué se ejecutó sin que la organización sindical recibiera una notificación previa.

¿Por qué inconformó a los trabajadores el retiro del montacargas?

El retiro del montacargas ocurrió durante las primeras horas del lunes 5 de octubre, después de que Bravo Montacargas obtuvo autorización para recuperar el equipo.

La empresa propietaria había intentado anteriormente sacar la maquinaria de AHMSA, pero trabajadores se opusieron y evitaron su salida de las instalaciones.

Leija Escalante recordó que en agosto pasado el sindicato respaldó la oposición de los obreros a la extracción del montacargas. En aquella ocasión, los trabajadores argumentaron que debía evitarse la salida de maquinaria y otros bienes mientras avanzaba el proceso concursal de la siderúrgica.

¿Qué dijo el sindicato sobre la autorización judicial?

El dirigente sindical reconoció que la existencia de una resolución judicial dificulta que los trabajadores puedan impedir una diligencia respaldada legalmente. Sin embargo, cuestionó que el sindicato no hubiera sido informado previamente, como ocurrió en el intento anterior de retirar el equipo.

Leija Escalante también se refirió a la participación de la Guardia Nacional durante la diligencia. Indicó que los elementos federales acompañaron al personal judicial y a los representantes de la empresa propietaria para garantizar el desarrollo del operativo dentro de las instalaciones de AHMSA.

¿Qué reclama el sindicato ante la crisis de AHMSA?

El líder sindical señaló que los obreros han esperado durante años una solución a los adeudos laborales derivados de la crisis de AHMSA. Añadió que más de 90 trabajadores han fallecido sin recibir el finiquito que les corresponde, mientras el concurso mercantil continúa bajo supervisión judicial.

Leija Escalante consideró que el retiro del equipo debe analizarse dentro del proceso que atraviesa AHMSA. Señaló que la prioridad del sindicato continúa siendo la resolución del concurso mercantil, el pago de los adeudos laborales y la recuperación de las operaciones productivas.

Sindicato busca proteger activos de AHMSA

El secretario general planteó que, una vez que se concrete la adquisición de AHMSA, deberá elaborarse una revisión de los equipos y bienes que hayan salido de las instalaciones durante el periodo concursal.

El objetivo sería identificar los activos retirados, las autorizaciones utilizadas y las personas o empresas que participaron.

El Sindicato Nacional Democrático mantiene su postura de respaldar una alternativa que permita conservar a AHMSA como unidad productiva. Leija Escalante ha señalado que la organización busca que un eventual comprador tenga capacidad financiera y condiciones para reactivar las plantas, en lugar de promover su desmantelamiento.

Retiro de maquinaria ocurre mientras sigue proceso judicial

La extracción del montacargas se produjo mientras continúa el proceso judicial para definir el futuro de AHMSA. De acuerdo con la información disponible sobre la diligencia, el equipo pertenecía a Bravo Montacargas y se encontraba en las instalaciones de la siderúrgica bajo un esquema de arrendamiento.

El dirigente sindical sostuvo que la salida de maquinaria no debe desplazar la atención sobre la situación de los trabajadores. Reiteró que la prioridad debe ser garantizar sus derechos laborales y encontrar una solución que permita recuperar la actividad productiva de la empresa.