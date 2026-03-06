Cuestiona diputado del Partido Verde precampañas

El diputado Jorge Arturo Valdés Flores dijo que, aunque respeta a sus compañeros de legislatura, las precampañas se diseñaron para que aquellos partidos que tuvieran más de dos precandidatos pudieran definir una candidatura; sin embargo, consideró que esta figura se ha desvirtuado y ahora candidatos únicos están realizando actos que desde su punto de vista corresponden a campañas adelantadas.
“Mis respetos, pero yo estoy observando y perdón si estoy hablando desde mi ignorancia, que se esté empezando una precampaña sin un adversario del mismo partido… la ley cambia todos los días, no estoy a la vanguardia, puede que ya lo permitan, pero hasta donde me quedé, el objetivo de las precampañas era para ver quién se iba a quedar con la candidatura”.
PVEM definirá candidaturas después del 20 de marzo
El legislador señaló que su partido, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no ha iniciado precampañas y será después del 20 de marzo cuando se definan las candidaturas, para posteriormente realizar un mes de campaña.
Aún no están cubiertos los 16 distritos
Valdés Flores apuntó que, hasta el momento, no están cubiertos los 16 distritos con candidaturas definidas.
Descarta por ahora buscar una candidatura
Sobre su posible participación como candidato, indicó que aún no se ha definido y que por ahora se enfocará en concluir su trabajo como diputado.
“No tengo intención, y nadie me ha buscado para invitarme, esto se da entre que levantas la mano y entre que te invitan, y no ha pasado ninguna de las dos, entonces yo me voy más contento”.