Cuerpo hallado en Arteaga es de joven desaparecido en Apodaca, NL

Se trata de Erick Fidel Lozano Ramírez, de 20 años, quien fue visto por última vez en la colonia Cortijo las Palmas, en Apodaca, el pasado 8 de octubre

La Fiscalía General del Estado de Coahuila tomó conocimiento el día 13 de octubre de un cuerpo sin vida dentro de la Sierra de Jame, localidad del municipio de Arteaga, Coahuila.

Erick Fidel Lozano de 20 años de edad, quien fue identificado como el occiso tenía reporte de desaparición el 8 de octubre del presente año en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León se trabaja para determinar a través de la carpeta de investigación el lugar donde lamentablemente pierde la vida.

La línea de investigación en conjunto señala que fue privado de su libertad en su entidad, existiendo una probabilidad de deudas como uno de los posibles móviles.

La Fiscalía General de Coahuila mantiene su proceso coordinado con la autoridad de Nuevo León para esclarecer los hechos.