Cuenta Diócesis de Saltillo con reliquia de San Carlo Acutis

La reliquia, un mechón de cabello del joven santo, estará en Saltillo, con el propósito de acercarla a parroquias, capillas y colegios de la diócesis

La Diócesis de Saltillo cuenta ya con una reliquia de primer grado del recién canonizado San Carlo Acutis, el llamado “influencer de Dios”, quien subió a los altares de la Iglesia católica este mes en Roma.

El custodio de esta pieza, un mechón de cabello del joven santo, es el padre Vicente Eleamar, encargado de la Pastoral de la Vida.

El sacerdote explicó que la reliquia se obtuvo durante una peregrinación a Asís en 2022 y ahora permanecerá bajo resguardo en Saltillo, con el propósito de acercarla a las parroquias, capillas y colegios de la diócesis.

Entre los templos que la recibirán próximamente están la Parroquia Santa María Reina de los Apóstoles, la Rectoría Nuestra Señora de los Dolores —durante su novenario—, la Capilla del Santo Cristo y la Parroquia del Sagrario de la Catedral, donde se organizarán misas, horas santas y rezos del rosario.

Eleamar destacó que Carlo Acutis, fallecido en 2006 a los 15 años a causa de leucemia, es un santo cercano a la juventud por haber utilizado el internet para difundir milagros eucarísticos y la devoción mariana.

“Era un joven ordinario que vivió de manera extraordinaria en la voluntad de Jesucristo”, comentó.

El custodio de la reliquia también explicó que la veneración de estos objetos tiene un fundamento bíblico y recordó pasajes en los que la fe y el contacto con santos o profetas han sido signo de la acción de Dios.

Con esta reliquia, Saltillo se suma a las diócesis del país que resguardan un objeto de veneración de algunos santos, en este caso de San Carlo Acutis, cuya vida breve pero significativa continúa inspirando a jóvenes y fieles en todo el mundo.