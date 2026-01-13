Cubren heladas el Cañón de San Lorenzo tras paso del frente frío

El fenómeno se presentó principalmente durante la madrugada, cuando las temperaturas alcanzaron niveles cercanos a los cero grados

Las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 27 dejaron heladas visibles en el Cañón de San Lorenzo, donde la vegetación amaneció cubierta por una capa de escarcha, reflejando el impacto del descenso térmico registrado en la región.

De acuerdo con las condiciones observadas, el fenómeno se presentó principalmente durante la madrugada, cuando las temperaturas alcanzaron niveles cercanos a los cero grados, lo que favoreció la formación de hielo superficial sobre arbustos, pastizales y suelo natural del cañón.

La imagen registrada muestra cómo el paisaje montañoso cambió de tonalidad con la helada, un efecto común en zonas serranas durante eventos invernales intensos, especialmente cuando se combinan humedad, neblina y temperaturas bajo cero.

Aunque no se reportaron afectaciones mayores, las heladas representan un riesgo para quienes visitan el área, ya que pueden generar suelo resbaladizo, baja visibilidad y condiciones de frío extremo, sobre todo en las primeras horas del día.

Ante este escenario, se recomienda a excursionistas y visitantes extremar precauciones, evitar recorridos nocturnos o de madrugada, portar ropa térmica adecuada y respetar el entorno natural, el cual es especialmente vulnerable durante estos episodios climáticos.

El Cañón de San Lorenzo, además de ser un atractivo natural, es un ecosistema sensible que refleja con claridad los efectos de los cambios bruscos de temperatura propios de la temporada invernal.