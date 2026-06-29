Cubren grieta en camino rural de Arteaga para evitar riesgos

Las autoridades reiteraron que continuarán con el monitoreo del sitio y que las acciones implementadas buscan salvaguardar la integridad de los habitantes

La grieta que apareció recientemente sobre un camino ejidal del ejido Tierras Prietas, en el municipio de Arteaga, ya fue cubierta con tierra como medida preventiva para evitar riesgos a la población, informó la alcaldesa Karen Sánchez.

Autoridades implementan medidas preventivas en la zona

La edil explicó que esta decisión se tomó con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona, por lo que actualmente existen condiciones para circular sin contratiempos mientras continúan las investigaciones sobre el origen de la fractura.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, señaló que una de las principales hipótesis es que la grieta se haya originado por una combinación de fallas geológicas y la importante filtración de agua provocada por las intensas lluvias registradas en la región sureste del estado.

No obstante, precisó que especialistas mantienen en marcha estudios técnicos y geológicos para determinar con certeza las causas del fenómeno y establecer si existe algún riesgo adicional en el área.

Las autoridades reiteraron que continuarán con el monitoreo permanente del sitio y que las acciones implementadas buscan salvaguardar la integridad de los habitantes y de quienes utilizan este camino rural.