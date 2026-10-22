Cuatro Ciénegas muestra sus atractivos a representante de Canadá

Annabelle Larouche, cónsul general de Canadá en Monterrey, recorrió sitios emblemáticos del Pueblo Mágico, acompañada por autoridades estatales y municipales

La cónsul general de Canadá en Monterrey, Annabelle Larouche, realizó una visita a Cuatro Ciénegas para conocer el potencial turístico, científico y gastronómico de este Pueblo Mágico, mediante un recorrido por sus principales atractivos naturales y establecimientos dedicados a la actividad vitivinícola.

La representante diplomática estuvo acompañada por la secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua González, y el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija, quienes presentaron parte de la oferta turística del municipio, considerado uno de los principales destinos naturales de la región Centro-Desierto.

Recorren atractivos naturales y científicos de Cuatro Ciénegas

Entre los lugares visitados se encuentran Poza Azul, el Río San Marcos y las Dunas de Yeso, espacios que forman parte de la riqueza paisajística de Cuatro Ciénegas y representan algunos de sus mayores atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.

La agenda también contempló el Museo Génesis 4C, dedicado a la divulgación del patrimonio natural y científico de la región, así como las Minas de Mármol, donde las formaciones rocosas y el paisaje desértico constituyen otro punto de interés turístico.

Conoce producción de vino y gastronomía regional

Como parte del recorrido, la diplomática visitó el viñedo Tierra María, donde conoció una de las propuestas vitivinícolas del municipio, actividad que se ha incorporado a la oferta turística junto con la gastronomía y las experiencias relacionadas con el entorno natural.

La visita permitió presentar distintos atractivos de Cuatro Ciénegas ante una representante de Canadá, país con el que Coahuila mantiene vínculos comerciales, culturales y de cooperación.

Annabelle Larouche ha participado anteriormente en actividades oficiales dentro del estado, entre ellas encuentros en Piedras Negras relacionados con la promoción económica y el intercambio entre ambos países.

Buscan fortalecer proyección internacional

El recorrido forma parte de las actividades de promoción de Cuatro Ciénegas como destino turístico, mediante la difusión de sus paisajes, patrimonio natural, espacios científicos y producción regional.

El municipio cuenta con atractivos vinculados a su ecosistema desértico y a la presencia de especies endémicas, características que han contribuido a su reconocimiento como destino de interés para el turismo de naturaleza y la investigación científica.