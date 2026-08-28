Cuatro autos dejan dos carambolas y dañados en Saltillo

La falta de distancia y el exceso de velocidad provocaron dos percances consecutivos a la altura de la colonia Zaragoza.

Cuatro vehículos participaron en dos accidentes viales registrados la mañana de este jueves sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Zaragoza, en dirección al centro de Saltillo.

De acuerdo con las autoridades, los percances se habrían originado porque los conductores no mantuvieron la distancia de seguridad y circulaban a una velocidad que les impidió detenerse a tiempo.

En el primer accidente, un automóvil MG fue impactado por alcance por un Dodge Attitude, que quedó detenido sobre el carril izquierdo. Posteriormente, una camioneta Toyota Hiace fue golpeada y proyectada contra el Attitude.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento y retirar las unidades hacia un costado, con el fin de evitar otro accidente y permitir la circulación.

No se reportaron personas lesionadas. Las aseguradoras de los vehículos involucrados acudieron para determinar los daños y llegar a un acuerdo, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.