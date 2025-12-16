CTM alerta sobre denuncias contra integrantes del CATEM

La CTM en Coahuila confirma 17 investigaciones por extorsión y presuntos vínculos criminales de miembros del CATEM; autoridades avanzan en los casos.

La reciente detención de Édgar “N”, alias El Limones, líder criminal y presunto extorsionador en la región Laguna, evidenció que existen al menos 17 denuncias penales que se investigan en Coahuila contra integrantes vinculados al sindicato de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), por presuntos delitos de extorsión, amenazas y vínculos con actividades criminales, reveló Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM en el estado.

El dirigente sindical precisó que cinco denuncias se concentran en Saltillo y 12 más en Torreón, derivadas de hechos en los que presuntamente se utilizó la estructura sindical para presionar a trabajadores, supervisores y empresas, incluso mediante amenazas dirigidas a familiares. Los casos ya se encuentran en proceso de investigación con grabaciones y testimonios que forman parte de los expedientes.

Preocupación por uso indebido de sindicatos

Medina Ramírez señaló que estos hechos confirman una preocupación creciente sobre el uso de organizaciones sindicales como “charola” para la extorsión, práctica que —dijo— no debe tolerarse. Subrayó que los integrantes y dirigentes sindicales deben tener probidad y enfrentar la ley si existen evidencias en su contra.

El líder de la CTM calificó como incongruente el intento de deslinde por parte de la dirigencia nacional del CATEM, recordando que existen fotografías, videos y declaraciones que vinculan a El Limones con cargos dentro de esa organización, incluso con la toma de protesta como secretario de organización en Durango. “No se puede negar lo que está documentado”, sostuvo.

Investigaciones y operativos en curso

Medina Ramírez aseguró que hay un hartazgo social y empresarial en la región Laguna, donde quedó comprobado que el CATEM se prestó para prácticas ilegales, incluyendo el cobro de cuotas bajo amenaza. Respecto a las declaraciones del secretario de Seguridad, indicó que la falta de un vínculo confirmado no implica que este no exista, y recordó que 19 personas han sido detenidas en distintos puntos del país como parte de las indagatorias.

Finalmente, Tereso Medina afirmó que en Coahuila no se permitirá que el sindicalismo sea utilizado para lavar dinero, extorsionar o servir de refugio a la delincuencia organizada. La CTM continúa acompañando legalmente a empresas y empleados para presentar denuncias formales, sin politizar el tema y permitiendo que las autoridades continúen con las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.