CTM alerta por posibles conflictos electorales en 2027 por el INE

CTM advierte que desconfianza e injerencias políticas en el INE podrían generar conflictos políticos en elecciones 2027.

La falta de credibilidad en el Instituto Nacional Electoral (INE), así como las presuntas injerencias políticas en sus decisiones, representan factores que podrían desencadenar conflictos en los comicios de 2027, consideró Javier Hernández del Ángel, secretario general de la Federación de Trabajadores Transportistas de la Región Centro de Coahuila, adherida a la CTM.

El dirigente sindical manifestó que el organismo electoral atraviesa una etapa de debilitamiento institucional, al considerar que sus decisiones ya no responden plenamente a criterios de independencia y que existe influencia del Gobierno federal.

Al abordar los cambios en la dirección del instituto y las inconformidades laborales que mantienen trabajadores de los módulos de atención ciudadana, advirtió que el panorama podría complicarse conforme se acerquen las próximas elecciones.

“De quedar problemas serios para el 27, los va a haber”, señaló al referirse a las posibles consecuencias de la situación que, desde su perspectiva, enfrenta actualmente la autoridad electoral.

PONE EN DUDA INDEPENDENCIA DEL INE

Hernández del Ángel sostuvo que el instituto ha perdido la confianza de una parte de la ciudadanía, debido a decisiones que considera relacionadas con intereses políticos y no exclusivamente con criterios institucionales.

También cuestionó la integración de los órganos electorales y la intervención de los tribunales en asuntos relacionados con el organismo, al considerar que estos procesos pueden comprometer la imparcialidad de las autoridades encargadas de garantizar elecciones equitativas.

El representante de la CTM criticó que las discusiones sobre posibles irregularidades electorales se concentren en administraciones anteriores, en lugar de exigir explicaciones sobre las actuaciones de quienes actualmente tienen responsabilidades públicas.

Asimismo, recordó el respaldo que recibió anteriormente la entonces presidenta del organismo electoral y cuestionó que ahora existan señalamientos sobre su actuación, situación que, a su juicio, evidencia contradicciones en el manejo de estos asuntos.

ACUSA INTERVENCIÓN EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Las críticas del dirigente también alcanzaron al Gobierno federal encabezado por Morena, al que atribuyó un debilitamiento de las instituciones que deberían mantener independencia frente al poder político.

Mencionó particularmente al Poder Judicial y al sistema electoral, al considerar que ambos han perdido capacidad de actuación autónoma ante las decisiones gubernamentales.

Hernández del Ángel señaló que existe una contradicción entre las luchas políticas de generaciones anteriores, que exigían cambios democráticos y cuestionaban el ejercicio del poder, y las actuaciones de quienes actualmente gobiernan.

Sus declaraciones se producen en medio del conflicto laboral de trabajadores del INE, quienes mantienen protestas y suspensiones de actividades en diferentes entidades por inconformidades relacionadas con sus condiciones de trabajo.

En Coahuila, cinco de los 21 módulos de atención ciudadana suspendieron temporalmente sus servicios, mientras que los otros 16 continuaron operando, de acuerdo con el reporte estatal del organismo electoral.