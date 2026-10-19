Cruz Roja realizará 'Hamburguesada' para recolectar ayuda

Los interesados en apoyar a esta actividad podrán adquirir su paquete de hamburguesa con papas fritas y refresco por una cantidad de $100

Cruz Roja Saltillo anunció que el próximo sábado 24 de octubre se llevará a cabo su tradicional “hamburguesada” con el objetivo de apoyar a la Coordinación de Veteranos de esa humanitaria institución en su tarea de atender a quienes más lo necesitan con acciones como el programa invernal, capacitación en primeros auxilios, promoción de la salud y en operativos especiales.

¿Cuándo y dónde será la hamburguesada de Cruz Roja Saltillo?

Se informó que este evento tendrá lugar en el estacionamiento de la propia Cruz Roja Saltillo, desde las 11:00 de la mañana y hasta agotar existencias.

Los interesados en apoyar a esta actividad podrán adquirir su paquete de hamburguesa con papas fritas y refresco a un precio de solamente 100 pesos, que podrán pagar desde hoy en las cajas de la Cruz Roja mediante la compra de sus boletos y recoger posteriormente su hamburguesa el día del evento.

Buscan vender mil hamburguesas con causa en Saltillo

Al respecto, el representante de la Coordinación de Veteranos de la Cruz Roja Saltillo, José Luis Rebolloso, dijo que se trata de la quinta edición de esta hamburguesada con causa, en la que se espera una buena respuesta de los saltillenses para seguir apoyando a grupos o comunidades en situación vulnerable.

Recordó que el año pasado, a través de esta actividad, se vendieron un total de 700 hamburguesas, con lo que se logró llevar diversos apoyos a un total de mil personas, mientras que este año la meta será de mil hamburguesas.