CROOC refuerza vigilancia por utilidades y defensa laboral

Morales aseguró que el sindicato orienta a trabajadores para garantizar utilidades justas y plantea modernizar transporte sin perjudicar al gremio taxista

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROOC) mantiene una supervisión constante para garantizar una entrega justa de utilidades a los trabajadores, informó su líder, Alberto Morales.

Señaló que se brinda orientación a los empleados para que reciban correctamente este derecho o, en su caso, los bonos de compensación, con el objetivo de que estos recursos impacten de manera positiva en la economía familiar.

En entrevista, Morales destacó que la organización sindical permanece atenta a posibles irregularidades en el reparto de utilidades, promoviendo que los trabajadores conozcan y ejerzan sus derechos.

Subrayó la importancia de que estos ingresos adicionales sean utilizados de forma adecuada, especialmente en un contexto económico donde las familias requieren mayor estabilidad y respaldo financiero.

Por otro lado, el dirigente abordó el tema de la modernización del transporte urbano en Saltillo, indicando que no están en contra de estos avances, como la llegada de nuevas rutas alimentadoras o esquemas de transporte gratuito.

No obstante, enfatizó que estas mejoras no deben afectar a los taxistas, por lo que llamó a equilibrar el desarrollo del sistema de movilidad con la protección de quienes dependen de este sector, apostando por el trabajo conjunto en beneficio de la ciudadanía.