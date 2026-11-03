Critican presunta limpieza en panteón lleno de basura

Difunden fotos del Panteón Dolores con acumulación de vegetación y basura en las visitas, contradiciendo los avisos de mantenimiento oficial.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma "Sari" Pérez Cantú, fue cuestionada en redes sociales luego de que fotografías difundidas durante la conmemoración del Día de Muertos mostraran sectores del Panteón Dolores cubiertos de maleza y con basura, a pesar de que el Gobierno Municipal había anunciado trabajos de limpieza y mantenimiento.

La controversia surgió después de que el Ayuntamiento difundiera imágenes de la presidenta municipal participando en labores de limpieza, acompañada de trabajadores y maquinaria, como parte de los preparativos para recibir a las familias el 1 y 2 de noviembre.

Sin embargo, fotografías compartidas en redes sociales exhibieron sepulturas rodeadas de hierba crecida, vegetación seca y residuos, lo que provocó críticas sobre el alcance de los trabajos realizados.

La publicación cuestionó de manera irónica si la participación de la alcaldesa había servido únicamente para obtener fotografías, al contrastar las imágenes oficiales con las condiciones documentadas en distintas áreas del cementerio.

Testimonios de usuarios y señalamientos en el camposanto

Entre los comentarios, Claudia Amaral aseguró que durante su visita encontró limpias las entradas principales y el espacio donde se instaló el foro, pero observó maleza abundante en las zonas cercanas a las bardas perimetrales.

Otra usuaria, identificada como Chio Dlcmpk, afirmó que acudió durante varios días al panteón y que incluso retiró bolsas de basura, mientras cuestionó la atención brindada a los espacios donde se encontraban las sepulturas.

A las inconformidades se sumó Kary Rivas, quien compartió la fotografía de una tumba con una abertura junto a su estructura y solicitó colocar al menos un señalamiento preventivo para evitar accidentes.

Antecedentes de los trabajos anunciados por el municipio

El 28 de octubre, el Gobierno Municipal había informado sobre trabajos de deshierbe, recolección de basura, pintura y mantenimiento en el Panteón Dolores, con la participación de distintas dependencias municipales.

Las imágenes y testimonios difundidos durante el Día de Muertos pusieron en evidencia que, pese a esas labores, algunas áreas del cementerio permanecían con maleza y desechos, lo que generó reclamos por las condiciones en que las familias acudieron a visitar a sus difuntos.