Critican designación de Pablo Gómez en Reforma Electoral

El diputado del PAN Gerardo Aguado Gómez, cuestionó la designación de Pablo Gómez Álvarez como coordinador de la Reforma Electoral a nivel federal, ya que, dijo, proviene de un partido de izquierda, radical y que por ello no brinda garantías de equidad.

“Hoy es parte de Morena, que a todas luces se antoja que van por los recursos de los partidos, disminuirlos considerablemente para garantizar que su partido, a través de los recursos del Gobierno federal, pueda seguir con sus actividades, y ponérsela más difícil a los partidos de oposición, que somos nosotros”.

Dijo que otro de los aspectos que Morena pretende controlar es el de las posiciones plurinominales.

Aguado Gómez dijo que espera que la reforma no sea un plan ventajoso para que Morena se mantenga en el poder, y de ser así señaló que su partido está listo para dar la pelea en las cámaras, como se hizo con la llamada “Ley Espía” y la Ley de Telecomunicaciones.

“Yo espero que terminen confeccionando una reforma donde se escuchen todos los partidos políticos y no solamente una reforma que beneficie al oficialismo, en este caso a Morena.

“Vamos a esperar, no me han gustado los posicionamientos de Pablo Gómez en entrevistas, lo veo muy envalentonado con la prensa, molesta ante preguntas expresas de los periodistas como si ocultara algo”.

Agregó que su partido esperará el texto de la reforma para determinar en qué términos se discutirán sus contenidos. “Espero que no sea una reforma leonina ni abusiva, sino que fortalezca la democracia”.