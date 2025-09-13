Critica diputada que Morena votara en contra de transporte gratis

Morales Núñez indicó que este programa, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, impactará positivamente alrededor de 250,000 personas

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, consideró incomprensible que los regidores de Morena se opusieran al programa de transporte público gratuito de Saltillo, llamado Aquí Vamos Gratis.

Morales Núñez indicó que este programa, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, impactará positivamente alrededor de 250,000 personas, quienes disfrutarán de dos rutas troncales gratuitas y de un rediseño de las 20 rutas actuales, que se ampliarán a 32 rutas alimentadoras.

“El programa es inédito, ya que apoyará a miles de familias en su economía, además de contar con cobertura en colonias que actualmente no tienen el servicio. 35 nuevos camiones, que tendrán más frecuencias, estarán climatizados y con internet, y todo será gratis para los saltillenses”, cuestionó Luz Elena.

La presidenta diputada condenó que los ediles de Morena hayan votado en contra del programa en Cabildo. “Es incomprensible que los mismos regidores de Morena reconocieran que el programa era muy bueno, pero por motivos políticos lo votaron en contra”.

Finalmente, Morales Núñez lamentó que Alejandra Salazar, Ricardo Treviño, Daniela Ramos, Rosaura Monroy y el síndico de minoría, Roberto Martínez, hayan votado en contra de un gran programa social solo por consignas partidistas.