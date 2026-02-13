'Crimen organizado no tiene injerencia en política de Coahuila'

El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación subrayó que en Coahuila prevalece un entorno de estabilidad institucional

El crimen organizado no tiene influencia ni participación en los procesos políticos y electorales de Coahuila, afirmó Arturo Reveles Márquez, presidente de CANACINTRA sureste, al señalar que el estado se mantiene al margen de los escenarios de riesgo que se presentan en otras regiones del país.

El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación subrayó que en Coahuila prevalece un entorno de estabilidad institucional, donde los procesos electorales se desarrollan con respeto, legalidad y sin presiones externas que afecten el derecho al voto de la ciudadanía.

Indicó que las contiendas políticas en la entidad deben centrarse en propuestas, proyectos y competencia sana entre aspirantes, sin interferencias ajenas al ámbito democrático, y destacó que los distintos poderes del estado han demostrado, históricamente, respeto a estos procesos.

Reveles Márquez consideró que la coordinación entre el gobierno estatal y la federación en materia de seguridad ha sido un factor determinante para mantener a Coahuila fuera de escenarios de violencia política, lo que brinda certeza tanto a ciudadanos como al sector productivo.