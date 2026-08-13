Crecimiento urbano apunta hacia la zona de Derramadero

La zona de Derramadero se perfila como el principal eje para la expansión de fraccionamientos junto al corredor industrial.

La zona de Derramadero se perfila como uno de los principales puntos hacia donde podría extenderse el crecimiento urbano de Saltillo, ante la disponibilidad de terrenos al sur de la ciudad y el desarrollo industrial que durante los últimos años se ha consolidado en ese corredor.

Hugo Eduardo Salas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Coahuila Sureste, señaló que todavía existe superficie suficiente para mantener el modelo de vivienda horizontal y consideró que la tendencia de expansión podría dirigirse principalmente hacia el sur.

“Yo apostaría más hacia el sur”, expresó al hablar sobre las zonas que podrían absorber el crecimiento futuro de Saltillo.

Salas explicó que el municipio todavía dispone de una extensión considerable de terreno en dirección a Derramadero, donde la presencia de empresas y parques industriales representa también un factor que puede influir en el desarrollo de nuevos sectores habitacionales.

Otro punto con potencial se encuentra alrededor de La Angostura, particularmente ante las obras de ampliación de la carretera a Zacatecas, que podrían favorecer la aparición de nuevos fraccionamientos y mejorar la conectividad con el sur de la ciudad.

Para el representante de la CMIC, Saltillo todavía cuenta con espacio para continuar construyendo vivienda tradicional, por lo que el desarrollo vertical, aunque comienza a observarse con algunos edificios y torres, todavía no representa una necesidad inmediata como ocurre en ciudades con menor disponibilidad territorial.

La construcción vertical podría avanzar gradualmente conforme aumente la población y disminuyan las reservas de suelo, pero actualmente el crecimiento horizontal continúa siendo una alternativa viable.

Salas consideró además que la disponibilidad de agua no necesariamente representaría un obstáculo para desarrollar el sur de Saltillo, al señalar que una parte del suministro proviene precisamente de sectores y comunidades ubicados en esa dirección.

La conectividad será otro elemento determinante. En este contexto, indicó que un eventual sistema ferroviario de pasajeros podría favorecer el crecimiento hacia Derramadero, aunque su impacto dependería de factores como las estaciones que se establezcan y la frecuencia del servicio.

Además del sur, existen reservas territoriales hacia la salida a Torreón que podrían utilizarse para nuevos desarrollos, aunque Salas insistió en que, desde su perspectiva, Derramadero presenta una tendencia más clara para absorber parte de la expansión urbana de Saltillo.

La posible orientación del crecimiento hacia esta zona también implicaría planear con anticipación vialidades, servicios públicos, infraestructura hidráulica, transporte y nuevos desarrollos habitacionales, particularmente ante el peso que Derramadero mantiene como uno de los principales corredores industriales de la Región Sureste.