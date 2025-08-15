Crecen ventas de remedios naturistas en Saltillo

Saltillo continúa registrando crecimiento poblacional y, con ello, diversas prácticas tradicionales mantienen su presencia en la ciudad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Saltillo continúa registrando crecimiento poblacional y, con ello, diversas prácticas tradicionales mantienen su presencia en la ciudad.

Entre ellas, el consumo de remedios naturistas sigue a la vanguardia, ya que muchos habitantes optan por adquirir hierbas medicinales en hierberías locales para evitar, según señalan, la introducción de químicos a su organismo.

De acuerdo con comerciantes del ramo, los productos más vendidos son hierbas medicinales, veladoras, imágenes religiosas y otros artículos relacionados.

Contrario a lo que algunos podrían pensar, las hierberías de Saltillo mantienen una clientela constante que acude tanto por cuestiones de salud como por creencias culturales y espirituales.

“Aquí vienen personas de todas las edades, desde jóvenes que buscan algo para el estrés hasta adultos mayores que confían en recetas de toda la vida”, comentó Don Alberto García, dueño de una hierbería en el centro histórico.

Algunos clientes señalan que este tipo de remedios les han resultado efectivos y forman parte de su día a día.

“Yo prefiero tomar un té de manzanilla o de hierbabuena antes que una pastilla para el dolor de estómago, así lo hacía mi abuelita y siempre me ha funcionado”, compartió Ana Laura Torres, habitante de la colonia República.

Otros comerciantes resaltan que, además de la venta de productos, ofrecen orientación sobre cómo preparar y usar cada remedio.

“A veces la gente compra hierbas sin saber la dosis o cómo combinarlas; aquí les explicamos para que las aprovechen bien y de forma segura”, dijo María Luisa Pérez, quien atiende un local con más de 25 años de tradición.

Este tipo de negocios se ha adaptado al paso del tiempo, incorporando envíos a domicilio y ventas en línea, sin dejar de lado la atención personalizada.

“Las redes sociales nos han ayudado a llegar a más gente, pero la esencia sigue siendo la misma: mantener vivas las tradiciones”, concluyó Don Alberto.