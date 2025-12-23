Crecen basureros clandestinos y población de perros sin hogar

Ante esta situación, los colonos hicieron un llamado al Gobierno Municipal de Saltillo para que se implemente una jornada integral de limpieza en la colonia

Habitantes de la colonia Saltillo 2000 denunciaron la proliferación de basureros clandestinos en distintos puntos del sector, una situación que, aseguran, ha derivado también en un incremento de perros en condición de calle, generando problemas de salud y deterioro del entorno urbano.

De acuerdo con los vecinos, terrenos baldíos, banquetas y áreas cercanas a viviendas han sido utilizados de manera constante para tirar escombro, basura doméstica y desechos voluminosos, lo que ha provocado malos olores, presencia de fauna nociva y focos de infección, especialmente en temporada de calor.

Aumento de perros en situación de calle

Esta acumulación de residuos, señalaron, ha atraído a numerosos perros abandonados o sin control, que encuentran alimento entre la basura. Aunque muchos habitantes muestran disposición para apoyar a los animales, advierten que la falta de esterilización ha generado una reproducción constante, agravando el problema en calles y espacios públicos.

Llamado al Gobierno Municipal de Saltillo

Ante esta situación, los colonos hicieron un llamado al Gobierno Municipal de Saltillo para que se implemente una jornada integral de limpieza en la colonia, así como campañas de esterilización de mascotas y perros en situación de calle, además de acciones de vigilancia y sanción para quienes tiran basura de manera ilegal.

Los vecinos insistieron en que el problema requiere atención urgente y coordinada, ya que no solo afecta la imagen urbana de Saltillo 2000, sino también la salud pública, el bienestar animal y la calidad de vida de las familias que habitan en este sector de la ciudad.