El plazo de exploración autorizado vence el 14 de enero de 2027; hasta ahora no existe oferta definitiva ni compra formalizada

Afirme y Cargill presentaron ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles un nuevo reporte sobre las conversaciones que mantienen para conformar un consorcio que eventualmente participe en la compra de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA).

El segundo informe comprende las actividades desarrolladas del 1 al 15 de noviembre de 2026 y fue entregado en atención a la instrucción de la jueza Ruth Haggi Huerta García, quien estableció la obligación de comunicar periódicamente los avances de las negociaciones.

La entrega corresponde al proceso de exploración autorizado el 14 de octubre, cuando se concedieron 90 días naturales a ambas instituciones para analizar la integración de una alianza empresarial, con supervisión de la Sindicatura y del propio juzgado.

Reportan avances cada 15 días

Mediante el acuerdo judicial, la autoridad tuvo por presentado en tiempo el nuevo informe de los representantes de las instituciones financieras y comerciales involucradas en las conversaciones.

El requerimiento establece que los acreedores garantizados deben informar cada quincena sobre el progreso de las gestiones para integrar el consorcio, con el propósito de mantener al juzgado al tanto de las posibilidades de concretar esa asociación.

Durante ese periodo de análisis, Afirme y Cargill tienen autorización para explorar las condiciones de una eventual participación conjunta en la adquisición de los activos de las dos empresas siderúrgicas y mineras, actualmente en proceso de quiebra.

La resolución permite que los participantes mantengan bajo reserva aquellos datos que consideren sensibles y cuya divulgación pudiera poner en riesgo el desarrollo o resultado de las negociaciones.

Compra de las empresas sigue sin concretarse

Este nuevo reporte representa la continuación de los acercamientos que ambas instituciones comunicaron previamente a la autoridad judicial, después de iniciar los trabajos para establecer las bases de una posible asociación.

En el informe anterior se había planteado la viabilidad de conformar el grupo empresarial y la existencia de un memorándum de entendimiento para avanzar en la colaboración, además de contemplar evaluaciones financieras, jurídicas, contables y fiscales.

No obstante, los informes periódicos y las conversaciones entre los interesados no significan que exista una compraventa formalizada ni que se haya garantizado la adquisición de AHMSA y MINOSA.

El plazo concedido por el juzgado para explorar la integración del consorcio concluirá el 14 de enero de 2027, fecha en la que deberá conocerse el resultado de esta etapa de negociaciones.

El acuerdo judicial correspondiente al segundo informe no detalla los avances específicos alcanzados durante la primera quincena de noviembre, tampoco identifica nuevos inversionistas ni establece una oferta económica definitiva por las compañías.