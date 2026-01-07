Crecen atenciones por enfermedades respiratorias en Ramos Arizpe

La funcionaria explicó que, hasta el momento, las afecciones respiratorias han sido las más recurrentes, derivadas de variaciones climáticas del invierno

Durante la temporada invernal, los consultorios de Salud del DIF Municipal de Ramos Arizpe han registrado un incremento en la atención de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, principalmente asociadas a los cambios de temperatura y a los hábitos alimenticios de la temporada decembrina, informó la directora de Salud Pública municipal, Margarita Escalante.

La funcionaria explicó que, hasta el momento, las afecciones respiratorias han sido las más recurrentes, derivadas de las variaciones climáticas propias del invierno, aunque señaló que el comportamiento ha sido estable.

Añadió que se mantiene vigilancia ante la llegada de frentes fríos más intensos, para evitar un repunte mayor de pacientes.

En cuanto a la cobertura por grupos de edad, indicó que las consultas se han presentado de manera generalizada, atendiendo a niñas y niños, adultos mayores y población adulta, sin que exista un solo sector predominante, lo que refleja una afectación común en esta época del año.

Escalante detalló que actualmente el DIF Municipal cuenta con vacuna contra la influenza, con un aproximado de 150 dosis disponibles, luego de que la Secretaría de Salud, a través de la jurisdicción sanitaria, entregara un lote inicial de 300 vacunas, por lo que subrayó la importancia de que la población aproveche este biológico.

Además de la aplicación en consultorios, adelantó que el personal de salud saldrá a comunidades rurales para acercar la vacunación a sectores con menor acceso, como parte de la estrategia preventiva durante el invierno.

Finalmente, la directora de Salud Pública reiteró el llamado a la población a acudir oportunamente a consulta y vacunarse, especialmente ante los cambios bruscos de temperatura, para reducir complicaciones y mantener bajo control las enfermedades propias de la temporada.