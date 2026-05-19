Crecen a más de 100 redes vecinales de seguridad

Ramos Arizpe amplía su red de WhatsApp con más de 100 grupos vecinales para acelerar reportes, fortalecer prevención y mejorar respuesta policial

La red de grupos vecinales de seguridad a través de WhatsApp en Ramos Arizpe ya superó los 100 grupos activos, estrategia que autoridades municipales consideran clave para reducir tiempos de respuesta ante reportes ciudadanos y situaciones de riesgo.

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que esta herramienta mantiene comunicación directa entre corporaciones de seguridad y habitantes de distintos sectores del municipio, permitiendo reportes inmediatos sobre actividades sospechosas, emergencias o incidentes.

El funcionario destacó que la participación ciudadana ha fortalecido la capacidad de reacción de las autoridades, además de generar mayor cercanía y confianza entre vecinos y policías municipales.

Señaló que además de la operación digital mediante WhatsApp, también se realizan reuniones presenciales con grupos vecinales para revisar problemáticas específicas de cada colonia y ajustar estrategias de vigilancia.

González Farías indicó que el municipio continuará ampliando esta red de comunicación con la creación de nuevos grupos, principalmente en sectores donde existe mayor crecimiento habitacional o necesidad de vigilancia.

Precisó que para integrarse a estos grupos se aplican protocolos de validación y control, con el objetivo de evitar el mal uso de la plataforma o el ingreso de personas ajenas a las zonas vecinales.

Las autoridades municipales consideran que este modelo de comunicación ciudadana ha permitido agilizar reportes, fortalecer la prevención y mejorar la coordinación operativa entre vecinos y cuerpos de seguridad en Ramos Arizpe.