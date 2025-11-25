Crece municipio de Parras con nuevos comercios

De acuerdo con el alcalde, la incorporación de una nueva institución bancaria refleja el aumento en la circulación económica local.

El alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara, señaló que la situación económica del municipio es distinta a la del año anterior, al indicar que actualmente existe una mayor actividad y fortalecimiento económico.

De acuerdo con el alcalde, recientemente se incorporó una nueva institución bancaria proveniente de La Habana, lo que, según expresó, refleja el aumento en la circulación económica local. Mencionó que anteriormente el municipio dependía únicamente de dos bancos, pero ahora cuenta con más opciones financieras para la población y el sector productivo.

Orozco Lara también informó sobre la llegada de nuevas franquicias al municipio, entre ellas KFC y Tim Hortons, lo que, según dijo, forma parte del crecimiento comercial y del desarrollo urbano de la localidad.

Comerciantes establecidos señalaron que la apertura de nuevos negocios ha incrementado el flujo de visitantes y consumidores en ciertas zonas del municipio. “Hemos visto más movimiento en el área comercial, sobre todo en fines de semana”, comentó uno de los locatarios del centro histórico.

Empresarios de la región mencionaron que la instalación de nuevas sucursales bancarias y franquicias podría facilitar operaciones comerciales.

“Tener más instituciones financieras ayuda a realizar trámites sin trasladarse a otros municipios”, indicó un representante del sector servicios.

Ciudadanos que han observado la llegada de nuevos comercios señalaron que esperan que estos cambios generen más oportunidades laborales.

“Que abran más negocios puede significar más empleos para la gente joven”, expresaron asistentes a una de las inauguraciones recientes.

El alcalde afirmó que Parras se encuentra en una posición favorable tanto como destino turístico como en su desarrollo como ciudad, de acuerdo con su postura sobre la dinámica económica actual.