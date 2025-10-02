Crece interés por carreras de montaña y senderismo en Coahuila

Organizadores afirman que la respuesta ciudadana es positiva, por lo que cada vez más personas acuden los fines de semana a vivir este tipo de experiencias

El director del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila, Antonio Cepeda Licón, informó que cada vez más ciudadanos han comenzado a migrar de las carreras en asfalto hacia competencias en montaña, lo que ha generado un incremento en la práctica de disciplinas al aire libre.

Como ejemplo, destacó el Ultra Coahuila Garmin, considerado uno de los eventos de ultradistancia más importantes de América Latina, en el que participan corredores de distintos estados del país e incluso de otras naciones.

Además, señaló que con el propósito de acercar a más personas a este tipo de experiencias, se puso en marcha un programa de senderismo que ofrece rutas guiadas cada fin de semana en distintas regiones del estado.

El funcionario explicó que este programa busca garantizar la seguridad de los participantes, ya que las montañas y desiertos de Coahuila ofrecen escenarios variados que requieren conocimiento previo para recorrerlos.

“Yo lo llamo una meditación en movimiento”, expresó, al resaltar que esta actividad no solo fomenta la activación física, sino también el contacto con la naturaleza y el cuidado del entorno.

De acuerdo con los organizadores, la respuesta ciudadana ha sido positiva y cada vez más personas se suman a esta alternativa de activación física.