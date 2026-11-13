Crece demanda de la Ruta Ejidal en Ramos Arizpe

La ruta de Paredón transporta alrededor de 60 pasajeros por jornada, distribuidos en dos recorridos programados a las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde

La Ruta Ejidal de Ramos Arizpe registra una afluencia aproximada de 700 pasajeros mensuales en sus dos recorridos, siendo el trayecto que conecta al ejido Paredón con la cabecera municipal el de mayor demanda, informó el director de Transporte y Movilidad Municipal, Juan Alberto García Leija.

El funcionario explicó que la ruta de Paredón transporta alrededor de 60 pasajeros por jornada, distribuidos en dos recorridos programados a las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, con una afluencia estimada de 480 usuarios mensuales.

En el caso de la segunda ruta, que recorre las comunidades ubicadas sobre la antigua carretera a Monclova, la demanda es menor, con aproximadamente 256 pasajeros al mes, por lo que las autoridades municipales buscan promover su utilización entre las familias de los ejidos beneficiados.

Actualmente, el servicio opera los lunes y viernes con un camión asignado a cada ruta, lo que permite a los habitantes de las comunidades rurales trasladarse a la zona urbana sin depender exclusivamente de vehículos particulares.

García Leija señaló que entre las principales actividades de los usuarios destacan las consultas médicas, la compra de medicamentos, el abastecimiento de despensa en centros comerciales y la realización de trámites en la Presidencia Municipal.

La Ruta Ejidal comenzó operaciones el pasado 21 de septiembre y conecta a 17 comunidades rurales mediante dos recorridos que suman 292 kilómetros por jornada, con una tarifa subsidiada de 45 pesos por persona.

El director de Transporte indicó que las unidades continuarán prestando servicio durante la temporada decembrina, aunque podría realizarse un ajuste en caso de que alguna jornada coincida con una fecha festiva.

Las autoridades municipales mantienen la invitación a los habitantes de las comunidades rurales para utilizar ambas rutas, particularmente la que circula por la antigua carretera a Monclova, donde todavía existe capacidad para atender a más pasajeros.