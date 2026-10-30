Crearán comité de mujeres en el Tecnológico de Saltillo

Autoridades estatales sostuvieron un encuentro con aproximadamente 50 estudiantes para atender sus demandas relacionadas con violencia de género

La instalación de un Punto Violeta, la conformación de un comité de mujeres y la capacitación del personal docente y administrativo fueron las propuestas presentadas por autoridades estatales a estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo, en respuesta a las demandas relacionadas con presuntos casos de violencia de género dentro del plantel.

Gabriela Franyutti García, subsecretaria de Proximidad y Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, informó que el miércoles 28 de octubre sostuvo una reunión con aproximadamente 50 alumnas que participan en el movimiento estudiantil.

En el encuentro también estuvieron presentes la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés, representantes del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y personal del DIF, con el propósito de establecer mecanismos de atención y acompañamiento.

La subsecretaria explicó que las estudiantes solicitaron contar con un espacio de atención para mujeres y un comité propio que les permita organizarse y canalizar situaciones relacionadas con violencia de género.

Ante estas peticiones, las dependencias estatales ofrecieron asesoría para integrar el comité, así como capacitaciones dirigidas a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos sobre prevención y atención de estas conductas.

Franyutti García señaló que también se planteó establecer un grupo de WhatsApp para mantener comunicación directa con las alumnas, aunque aclaró que corresponde a las estudiantes organizarlo y decidir cuándo continuar con el acompañamiento ofrecido.

La funcionaria sostuvo que las autoridades respetarán los tiempos y decisiones del movimiento estudiantil, por lo que la instalación del Punto Violeta y la integración del comité todavía dependen de los acuerdos que se alcancen con las alumnas.

Agregó que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene coordinación con la Secretaría de Educación para desarrollar programas de proximidad y prevención en planteles educativos, particularmente en situaciones relacionadas con violencia y consumo de sustancias.

El acercamiento ocurrió en medio de las manifestaciones de estudiantes del Tecnológico de Saltillo, quienes han incluido entre sus exigencias medidas de prevención, atención y seguimiento a denuncias de presunto acoso y violencia de género.