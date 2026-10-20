Crean robot agrícola para productores de maíz y frijol

Investigadores de la UAAAN desarrollan un robot portaimplementos para facilitar las labores de pequeños productores de maíz y frijol

Investigadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) desarrollan un robot agrícola diseñado para apoyar a pequeños productores de maíz y frijol, mediante la automatización de labores del campo que tradicionalmente requieren maquinaria especializada o trabajo manual.

El proyecto, denominado Desarrollo de un Robot Portaimplementos, busca ofrecer una alternativa tecnológica accesible para agricultores que cuentan con recursos limitados y enfrentan dificultades para incorporar maquinaria moderna a sus actividades productivas.

El doctor Martín Cadena Zapata, profesor investigador del Departamento de Maquinaria Agrícola de la UAAAN y responsable del proyecto, presentó los avances de la investigación ante Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) del Gobierno de México.

La presentación permitió dar a conocer los resultados alcanzados hasta el momento en el desarrollo de esta tecnología, que se encuentra enfocada en los cultivos de maíz y frijol, dos productos fundamentales para la alimentación en México.

Buscan acercar tecnología a pequeños agricultores

De acuerdo con la información difundida por la universidad, el robot portaimplementos está concebido para optimizar distintas labores agrícolas mediante la automatización de procesos relacionados con la producción de granos básicos.

El objetivo es que los pequeños productores puedan contar con herramientas que faciliten el trabajo en sus parcelas y contribuyan a mejorar la eficiencia de sus actividades.

Aunque la institución no precisó cuáles son las tareas específicas que el prototipo puede realizar actualmente, el desarrollo de un sistema portaimplementos plantea la posibilidad de incorporar herramientas destinadas a diferentes operaciones agrícolas.

Tampoco se informó el costo estimado del equipo, su autonomía, capacidad de trabajo o la fecha en que podría comenzar a utilizarse fuera del entorno de investigación.

Proyecto reúne a especialistas de la Narro.

En el desarrollo del robot también participan los doctores Hugo Gutiérrez Flores y Mario Méndez Dorado, quienes forman parte del equipo de coinvestigadores y especialistas técnicos de la universidad.

La investigación se ha desarrollado en las aulas y laboratorios de la UAAAN, como parte de los trabajos orientados a generar soluciones tecnológicas para las necesidades del sector agropecuario.

La institución destacó que el proyecto busca contribuir a la innovación agrícola nacional y al fortalecimiento de la producción de alimentos, particularmente entre agricultores de pequeña escala.

Con la presentación de sus avances ante la dependencia federal, el equipo de investigadores dio a conocer el estado actual del desarrollo, aunque todavía no se ha anunciado un calendario para realizar pruebas de campo con productores ni para una eventual fabricación comercial del robot.