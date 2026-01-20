Crean grupo especial para combatir delitos contra ganaderos

Se perfila como una respuesta a las preocupaciones planteadas por los productores, quienes buscan garantizar la seguridad y el bienestar de sus actividades

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad en el sector ganadero, el fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, se reunió con representantes de la comunidad ganadera para abordar inquietudes y demandas relacionadas con la seguridad en zonas rurales. Este encuentro forma parte de una serie de acercamientos con diversos sectores de la sociedad.

Problemáticas expuestas por el sector ganadero

Durante la reunión, los ganaderos expusieron problemas críticos que enfrentan, entre ellos el abigeato y el tráfico de personas, así como situaciones vinculadas a ranchos cinegéticos. Estas conductas representan riesgos para las propiedades y para el desarrollo de las actividades productivas.

Propuesta de un agrupamiento especial

La creación de un agrupamiento especial para atender estos delitos se perfila como una respuesta institucional a las preocupaciones planteadas por los productores, quienes buscan garantizar la seguridad y el bienestar de sus actividades económicas.

Compromiso de las autoridades

Las autoridades locales manifestaron su compromiso de trabajar de la mano con el sector ganadero para implementar estrategias efectivas que frenen la delincuencia y promuevan un ambiente de tranquilidad para los productores.

Colaboración gobierno–comunidad

Este tipo de iniciativas reflejan la importancia de la colaboración entre el gobierno y la comunidad para enfrentar los retos que afectan a la agricultura y la ganadería en la región.