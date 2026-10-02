Crean espacios de apoyo emocional para mujeres en Parras

El Instituto Municipal de las Mujeres realizó “Desconectar para conectar” con integrantes del grupo Espíritu Rosa como parte de sus acciones de acompañamiento

Con el propósito de generar espacios de acompañamiento y fortalecer el bienestar emocional de mujeres que atraviesan algún proceso de enfermedad, el Instituto Municipal de las Mujeres de Parras llevó a cabo el taller “Desconectar para conectar”, actividad en la que participaron 16 integrantes del grupo Espíritu Rosa.

Durante la jornada, las asistentes elaboraron pulseras alusivas al Mes Rosa, utilizando esta actividad como una oportunidad para convivir, compartir experiencias y hacer una pausa de la rutina.

La dinámica estuvo a cargo de la tallerista Rosa Guadalupe Ramírez Rodríguez y forma parte de las acciones que buscan brindar herramientas de apoyo y contención emocional.

El grupo Espíritu Rosa mantiene reuniones cada jueves, de 10:00 a 12:00 horas, en las instalaciones del DIF Municipal, donde se realizan charlas, talleres y actividades encaminadas al bienestar de sus integrantes. Las mujeres interesadas en incorporarse o conocer las próximas actividades pueden acudir al Instituto Municipal de las Mujeres, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.