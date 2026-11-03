Crean en Saltillo Pan de Muerto Monumental con casi 3,000 piezas

La obra fue presentada en la Alameda Zaragoza como parte del Festival Ánimas del Desierto y atrajo a cientos de familias que pudieron admirarla y degustarla

Un total de 2,950 piezas de pan de muerto fueron utilizadas para elaborar una figura monumental de una catrina de 4 por 6 metros, presentada en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, en la Alameda Zaragoza de Saltillo, como parte del Festival Ánimas del Desierto 2026.

La instalación gastronómica fue elaborada por estudiantes de las carreras de Gastronomía y Diseño Gráfico de la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Saltillo, quienes combinaron técnicas de panadería y diseño para representar uno de los símbolos más reconocidos del Día de Muertos.

Para su preparación se utilizaron 300 kilogramos de harina, 80 litros de leche, 7 kilogramos de levadura, 3,600 huevos, 100 kilogramos de azúcar, 160 kilogramos de azúcar refinada de distintos colores y 45 kilogramos de mantequilla, además de esencia de azahar y ralladura de naranja.

Laura Elizabeth Montemayor Cobas, directora general de la Universidad Vizcaya de las Américas en Saltillo, explicó que el proyecto permitió a los estudiantes aplicar sus conocimientos en una actividad que reunió elementos de gastronomía, diseño artístico y tradiciones mexicanas.

Las piezas de pan fueron distribuidas sobre una plataforma de 24 metros cuadrados para formar la figura de una catrina, cuyo diseño incorporó distintos colores mediante el uso de azúcar refinada.

La actividad reunió a cientos de familias que acudieron a la Alameda Zaragoza para observar la instalación y degustar el pan preparado por los estudiantes, como parte de las celebraciones del Día de Muertos.

Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, destacó la participación de las nuevas generaciones en la preservación de las tradiciones y la colaboración entre instituciones educativas, empresas y autoridades municipales.

La elaboración del Pan de Muerto Monumental contó con el apoyo de Grupo La Moderna y Molinos El Fénix, además de la coordinación del Instituto Municipal de Cultura y la Universidad Vizcaya de las Américas.

En el evento participaron el coordinador de Gastronomía de la universidad, Omar Ramírez Blanquet; Hilda Mireya Molina Tovar, representante de Molinos El Fénix; Jonathan Pachuca Rosales, representante de Grupo La Moderna, y Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro.

El Pan de Muerto Monumental formó parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026, que incluyó distintas expresiones culturales y gastronómicas para conmemorar el Día de Muertos en Saltillo.