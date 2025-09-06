Crea UAdeC licenciatura en Organización Deportiva

El rector Octavio Pimentel Martínez dijo que esta carrera se ofrecerá en línea a partir de enero del siguiente año, y que se espera tener una gran respuesta

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Universidad Autónoma de Coahuila busca ser congruente con el desarrollo integral del ser humano, y por ello es que se creó una licenciatura en Organización Deportiva, enfocada a entrenadores y atletas, informó el rector Octavio Pimentel Martínez.

“Era una asignatura pendiente desde que yo era director de Asuntos Académicos, de formar una carrera en Organización Deportiva y poder ofrecer una alternativa a entrenadores y atletas de diferentes regiones”.

Dijo que esta carrera se ofrecerá en línea a partir de enero del siguiente año, y que se espera tener una gran respuesta, por lo cual se han asesorado con la Universidad Autónoma de Nuevo León que cuenta con un gran programa deportivo para poder desarrollar esta carrera.

“Le vamos a apostar al deporte, sí creemos que el deporte es parte fundamental del crecimiento y el desarrollo de una persona, estoy seguro que también tenemos que ofrecer una carrera relacionada con el tema”.

Agradeció el apoyo del Consejo Universitario y de la Comisión de Asuntos Académicos y de Planeación por haber autorizado esta carrera.

El rector invitó a la comunidad universitaria a participar en el juego que se celebrará hoy entre los Lobos y las Águilas de la Universidad Autónoma de Coahuila en el inicio de la temporada de la Liga Mayor de la ONEFA.