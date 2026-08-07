Corrupción sigue alimentando llegada de vehículos 'chocolate'

Loteros aseguran que agentes fiscales de los puentes internacionales reciben sobornos de entre 5 y 10 mil pesos para dejar pasar a los vehículos

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en promedio cada año entran al país por la frontera norte un promedio de 200 mil vehículos de los llamados “chocolate” más o menos unos 500 diarios por cruces como Piedras Negras o Acuña producto de la corrupción en la aduanas.

Loteros de este municipio aseguran de manera anónima que agentes fiscales de los puentes internacionales 1 y 2 reciben sobornos de entre 5 y 10 mil pesos para dejar pasar a los vehículos sin pasar por la aduana.

“Pues se ponen de acuerdo verdad… con los fiscales , les dicen cuando van a llegar y que modelo y ahi mismo hacen la operación para venir hacia Mexico” dijo uno de ellos.

Debido al carácter clandestino de esta actividad resulta complejo establecer datos claros pues no existen cifras oficiales de la entras de este tipo de vehículos pero la cifras puede ser casi de 3 a 1 contra los que entran de manera legal a través de la aduana.

Agencias aduanales en Piedras Negras advierten que realizar el trámite apegado la legislación vigente de importaciones puede costar entre 30 o 40 mil pesos más los honorarios del agente que lo realiza.

Y es precisamente por ello que muchos prefieren pasarlos sin pagar realizando diferentes estrategias entre ellas ofrecer sobornos al personal de la aduana que puede oscilar entre los 5 a los 15 mil pesos según el modelo, año y tipo de vehículo.

“Hay muchos que prefirieren pagar impuestos pero otros pues lo más fácil si y que no tienen el dinero o pretenden hacer negocio acá pues es dar una lana ahí a los agentes para poder pasar y después analizan volver”, dijo un lotero.

Esta misma estrategia es utilizada por grupos de loteros que trasladan los vehículos a municipios lejanos de la frontera o bien hacia el mercado del centro y sur del país para poder venderlos más baratos.

Testimonios de loteros radicados en Piedras Negras la mayoría de estos autos son cruzados de esta manera debido a que se encuentran con registro de accidente, daño o siniestro.