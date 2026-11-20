La directiva señaló que el documento firmado con otros clubes responde estrictamente a lineamientos deportivos sin abordar temas económicos.

En las últimas horas se hizo de dominio público la posición del equipo de Correcaminos sobre la carta a la cual, según el comunicado, la mayoría de equipos de la Liga de Expansión MX estuvieron de acuerdo. La carta establece acatar el reglamento establecido por la FMF y así, regular su participación en la liga de plata.

Postura deportiva ante la FMF y la Liga de Expansión MX

Mencionan que la firma de esta carta solo fue con el objetivo de reiterar su participación con base en los reglamentos estipulados y que estrictamente se refieren a aspectos deportivos, no económicos ni de otra índole.

En dicho comunicado, también mencionan la intención que tienen de regresar la competencia de la Copa MX y el acceso a torneos convocados por la CONCACAF, en donde buscarán tener participación.

Aspiración de ascenso y vigencia histórica de Correcaminos

Al cierre del comunicado, mencionan que acatar las reglas actuales de la competencia no significa renunciar a la posibilidad de ascender a primera división, logro que consiguieron hace 39 años.