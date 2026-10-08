Coparmex pide revisar perfiles de candidatos rumbo a 2027

El presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, dijo que ante los niveles de dominio del crimen organizado que prevalecen en la mayor parte del país, será fundamental revisar a detalle los perfiles de quienes habrán de contender por diferentes cargos públicos en la elección federal de 2027, para ver que sean totalmente autónomos y que no obedezcan a intereses económicos, especialmente de esas organizaciones delictivas.
Pide reforzar filtros para impedir vínculos con el crimen
Mencionó que, ante la proximidad de este proceso electoral, es urgente reforzar los mecanismos y los filtros de seguridad para impedir la participación de personajes ligados al crimen por el bien de México y de las entidades en las que se habrán de elegir dichos cargos.
Como se sabe, de acuerdo con el documento ¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad: el crimen organizado mantiene el control o disputa en la mayor parte del país, en tanto que Coahuila se ubica en el grupo de estados en donde prevalece el control de las instituciones.
Llama a analizar los perfiles rumbo a las elecciones de 2027
Aseguró que esa es una realidad que en México tenemos que ver como sociedad y ahí también es donde que cambiar nuestro futuro en 2027.
Detalló que no hay que olvidar que tenemos elecciones federales de diputaciones y otros cargos, entonces hay que ponernos a pensar y analizar qué perfiles vienen para ocupar esos puestos y que no tengan ningún tipo de injerencia del crimen organizado en sus campañas políticas, concluyó.