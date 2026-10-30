Coparmex Monclova ve oportunidades de inversión por T-MEC

Mario Coria Rohell, presidente de Coparmex Monclova, calificó como favorable el anuncio de los avances en las negociaciones comerciales

La perspectiva de mantener vigente durante una década el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abre oportunidades para reactivar inversiones, recuperar la confianza de los empresarios y fortalecer el empleo industrial en 2027.

Mario Coria Rohell, presidente de Coparmex Monclova, calificó como favorable el anuncio de los avances en las negociaciones comerciales, al considerar que brinda mejores condiciones para planear las operaciones de las empresas vinculadas con el mercado norteamericano.

El dirigente empresarial explicó que la continuidad del acuerdo, acompañada de revisiones anuales, permitiría a las compañías tomar decisiones con mayor certidumbre sobre sus importaciones, exportaciones y proyectos de expansión.

Señaló que las amenazas arancelarias provenientes de Estados Unidos generaron preocupación entre los inversionistas y frenaron decisiones de contratación, ante la falta de claridad sobre las condiciones que regirían el intercambio comercial.

T-MEC abre perspectivas para recuperar la confianza empresarial

Coria Rohell consideró que las revisiones anuales pueden convertirse en un mecanismo para evaluar los compromisos de los tres países y atender diferencias durante la aplicación del tratado.

Explicó que este procedimiento permitiría identificar incumplimientos y buscar soluciones, aunque reconoció que las negociaciones también pueden generar controversias cuando alguna de las partes considere afectados sus intereses comerciales.

Recordó que las medidas arancelarias anunciadas durante la administración del presidente estadounidense Donald Trump provocaron incertidumbre entre las empresas mexicanas. Esa situación obligó a numerosos negocios a mantener cautela antes de comprometer recursos en nuevos proyectos, ampliar sus operaciones o establecer acuerdos de suministro a mediano y largo plazo.

“Es una excelente noticia que cae en el último cuarto del año y viene a dar lo que todos estamos esperando las empresas, que es certeza en los temas comerciales, en las importaciones y en las exportaciones”, expresó el presidente de Coparmex Monclova.

El representante patronal sostuvo que la estabilidad de las reglas comerciales es un factor determinante para que las compañías puedan establecer objetivos de crecimiento.

Consideró que contar con mejores condiciones para exportar facilitaría la planeación de inversiones y permitiría reducir la incertidumbre que ha acompañado las decisiones empresariales durante los últimos meses.

Inversiones y contratación industrial, expectativas para 2027

El presidente de Coparmex en la Región Centro de Coahuila señaló que una mayor certidumbre comercial podría impulsar nuevos proyectos productivos y elevar la demanda de bienes y servicios mexicanos en Estados Unidos.

Si las empresas reciben más pedidos, explicó, podrían necesitar ampliar su capacidad de producción, adquirir equipos y contratar personal para cumplir con los compromisos de sus clientes.

Uno de los efectos esperados sería una mayor estabilidad del empleo industrial, después de un periodo en el que algunas compañías enfrentaron dificultades para determinar cuánto tiempo podrían sostener sus operaciones.

Coria Rohell indicó que la incertidumbre llevó a empresas a contratar trabajadores sin tener plena seguridad sobre la continuidad de sus puestos durante tres, seis o doce meses.

Con condiciones comerciales más claras, las industrias tendrían mejores posibilidades de elaborar planes de producción y establecer compromisos laborales con mayor anticipación.

Esta perspectiva resulta relevante para Monclova y la Región Centro de Coahuila, donde diversas actividades productivas dependen de las cadenas de suministro y de la demanda de clientes estadounidenses.

El dirigente empresarial aclaró que todavía no dispone de elementos suficientes para calcular cuánto podría crecer el Producto Interno Bruto (PIB) como resultado de los avances comerciales.

Sin embargo, anticipó que las compañías comenzarán a incorporar estas perspectivas en sus estimaciones económicas para 2027, cuando podrán evaluar con mayor claridad las condiciones para invertir, producir y contratar.

Coria Rohell recordó que en meses anteriores existió preocupación ante la posibilidad de que no se alcanzaran acuerdos para mantener el tratado comercial. Por ello, consideró que los avances anunciados representan una señal favorable para las empresas mexicanas, que requieren reglas claras para desarrollar proyectos de largo plazo, fortalecer sus operaciones y generar nuevas oportunidades de empleo.